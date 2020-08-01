«Краснодар» оспорил 11 судейских решений после поражения от «Урала»

«Краснодар» выразил недовольство работой арбитра в матче 4-го тура чемпионата против (0:1).

По информации «Чемпионата», «быки» подали жалобу на 11 ошибочных решений судьи.

В краснодарском клубе, в частности, считают неправильным решением Турбина не назначить пенальти в ворота «Урала» на 88-й минуте игры.

Добавим, что во втором тайме остался в меньшинстве после второй желтой карточки защитника Кайо. Всего за игру команда получила шесть желтых карточек.

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