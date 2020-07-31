ЦСКА заплатит за вингера «Херенвена» Эджуке 12 млн евро. Сделку оформят на этой неделе

Стало известно, во сколько обойдется приобретение вингера «Херенвена» .

Московский клуб заплатит за 22-летнего нигерийца 12 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет официально оформлена уже на этой неделе, утверждает Voetbal Interntional.

Эджуке станет третьим в истории по сумме продажи. Больше платили только за Афонсо Алвеша и (17 и 16 миллионов евро соответственно).

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Эджуке набрал 13 (9+4) очков в 25 матчах. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.