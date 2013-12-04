НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Орландо», «Портленд» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

В понедельник, 24 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
В 20:30 по мск начнется встреча между «Орландо» и «Милуоки». Далее на площадку выйдут «Оклахома» и «Хьюстон».
«Майами» сойдется с «Индианой», «Портленд» Лилларда попытается помешать «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса одержать третью победу подряд.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Первый раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 24 августа, 20.30, «HP Field House »
- Милуоки
- Бледсоу (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).
«Милуоки» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 24 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
«Хьюстон» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 25 августа, 01.30, «HP Field House »
«Майами» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 25 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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