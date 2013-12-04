НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Орландо», «Портленд» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

В понедельник, 24 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

В 20:30 по мск начнется встреча между «Орландо» и «Милуоки». Далее на площадку выйдут «Оклахома» и «Хьюстон».

«Майами» сойдется с «Индианой», «Портленд» Лилларда попытается помешать «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса одержать третью победу подряд.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Первый раунд

Четвертые матчи

«Милуоки» ведет в серии – 2-1

ведет в серии – 2-1

Майами – Индиана Дата проведения 25 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ведет в серии – 2-1

ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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