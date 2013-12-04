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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Орландо», «Портленд» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги Хьюстон Индиана Лейкерс Майами Милуоки Орландо Портленд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник, 24 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

    В 20:30 по мск начнется встреча между «Орландо» и «Милуоки». Далее на площадку выйдут «Оклахома» и «Хьюстон».

    «Майами» сойдется с «Индианой», «Портленд» Лилларда попытается помешать «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса одержать третью победу подряд.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Четвертые матчи

    Орландо – Милуоки 0:0 (1 четверть)
    Дата проведения
    24 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Орландо
    Фульц (0), Фурнье (0), Эннис (0), Кларк (0), Вучевич (0).
    Милуоки
    Бледсоу (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).

    «Милуоки» ведет в серии – 2-1

    Оклахома-Сити – Хьюстон
    Дата проведения
    24 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Хьюстон» ведет в серии – 2-1

    Майами – Индиана
    Дата проведения
    25 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    «Майами» ведет в серии – 2-1

    Портленд – Лейкерс
    Дата проведения
    25 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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