Смертин о расистских выкриках: «Все из-за недостатка образования. У «Спартака» это не первый случай»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией высказался о решении закрыть на один матч фанатскую трибуну «Спартака».

Это было вызвано расисткими выкриками в адрес вратаря .

«Вчера на матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков .

К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых. Надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жестче, чем закрытие одной трибуны и штраф.

Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом. А это уже пятый раз за три года.

Многие зачастую услышат, что кричат 5-6 провокаторов, и начинают повторять, не задумываясь, о чем речь и какие дальше будут последствия.

А в итоге закрытие трибун и страдают в том числе болельщики, которые умеют не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника.

Такие ситуации возникают из-за недостатка образования, и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует «Уроки футбола» для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе», – заявил Смертин.