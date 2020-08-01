Смертин о расистских выкриках: «Все из-за недостатка образования. У «Спартака» это не первый случай»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин высказался о решении закрыть на один матч фанатскую трибуну «Спартака».
Это было вызвано расисткими выкриками в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.
«Вчера на матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков «Спартака».
К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых. Надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жестче, чем закрытие одной трибуны и штраф.
Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом. А это уже пятый раз за три года.
Многие зачастую услышат, что кричат 5-6 провокаторов, и начинают повторять, не задумываясь, о чем речь и какие дальше будут последствия.
А в итоге закрытие трибун и страдают в том числе болельщики, которые умеют не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника.
Такие ситуации возникают из-за недостатка образования, и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует «Уроки футбола» для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе», – заявил Смертин.