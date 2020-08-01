«Зенит» отказался от трансфера вратаря Адамова, хотя согласовал все с «Краснодаром» (Metaratings.ru)

Голкипер «Краснодара» не перейдет в .

Петербургский клуб отказался от трансфера футболиста уже после того, как условия сделки с были согласованы, а сам вратарь подписал предварительный контракт.

«Зенит» долго пытался уговорить «Краснодар» на продажу Адамова, поэтому отказ в краснодарском клубе восприняли крайне негативно, отмечает Metaratings. Кроме того, краснодарцы уже подписали вратаря Евгения Городова на замену Адамову.

Подробную статистику 22-летнего голкипера можно изучить здесь.