«Челси» согласовал трансфер Хавертца за 80+20 млн евро

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Полузащитник «Байера» Кай Хавертц в скором времени может стать игроком «Челси».

Как пишет журналист The Guardian Фабрицио Романо, в ближайшие часы лондонский клуб согласует последние детали трансфера. «Челси» заплатит за игрока 80+20 млн евро. «Байер» примет это предложение.

Эту информацию подтверждает и журналист Sport Bild Кристиан Фальк, который указывает, что Хавертц подпишет 5-летний контракт.

Хавертц в сезоне-2019/20 забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

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