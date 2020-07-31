«Челси» согласовал трансфер Хавертца за 80+20 млн евро

Полузащитник в скором времени может стать игроком .

Как пишет журналист The Guardian Фабрицио Романо, в ближайшие часы лондонский клуб согласует последние детали трансфера. «Челси» заплатит за игрока 80+20 млн евро. «Байер» примет это предложение.

Эту информацию подтверждает и журналист Sport Bild Кристиан Фальк, который указывает, что Хавертц подпишет 5-летний контракт.

Хавертц в сезоне-2019/20 забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.