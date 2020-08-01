КДК подтвердил закрытие фанатской трибуны «Спартака» на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФС болельщики КДК РФС Гильерме Артур Григорьянц ТАСС Футбол

КДК РФС решил закрыть фанатский сектор «Спартака» на один матч из-за оскорблений вратаря «Локомотива» Гильерме.

Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«В заседании приняли участие представители футбольного клуба «Спартак», представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе.

Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в отношении игрока «Локомотива» Гильерме.

Было понятно, что это произошло на трибуне B – факты были проверены и установлены.

Поэтому наказание следующее – на следующий домашний матч, против «Арсенала», запретить допуск на трибуну B и оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

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