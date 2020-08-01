КДК подтвердил закрытие фанатской трибуны «Спартака» на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме

КДК РФС решил закрыть фанатский сектор «Спартака» на один матч из-за оскорблений вратаря «Локомотива» Гильерме.
Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
«В заседании приняли участие представители футбольного клуба «Спартак», представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе.
Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в отношении игрока «Локомотива» Гильерме.
Было понятно, что это произошло на трибуне B – факты были проверены и установлены.
Поэтому наказание следующее – на следующий домашний матч, против «Арсенала», запретить допуск на трибуну B и оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.