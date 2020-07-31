«Барса» отпустит Месси только за 700 млн евро, если он подаст запрос на трансфер. Это его отступные

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу деньги Футбол

«Барселона» не намерена отпускать Лионеля Месси, который раздумывает над уходом из клуба.

По данным Mundo Deportivo, президент клуба Жозеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя. В случае, если аргентинец подаст запрос на трансфер, его будут готовы отпустить в клуб, который выплатит его отступные – 700 млн евро.

В клубе считают, что Месси все еще является главным игроком атаки «Барсы». Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.

Напомним, что капитан «Барселоны» недавно встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом. После встречи каталонская радиостанция RAC1 сообщила подробности разговора. Месси, по их данным, дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.

Как сообщило аргентинское издание Clarín, Месси был зол из-за утечки информации.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья