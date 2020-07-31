«Барса» отпустит Месси только за 700 млн евро, если он подаст запрос на трансфер. Это его отступные

не намерена отпускать , который раздумывает над уходом из клуба.

По данным Mundo Deportivo, президент клуба Жозеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя. В случае, если аргентинец подаст запрос на трансфер, его будут готовы отпустить в клуб, который выплатит его отступные – 700 млн евро.

В клубе считают, что Месси все еще является главным игроком атаки «Барсы». Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.

Напомним, что капитан «Барселоны» недавно встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом. После встречи каталонская радиостанция RAC1 сообщила подробности разговора. Месси, по их данным, дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.

Как сообщило аргентинское издание Clarín, Месси был зол из-за утечки информации.