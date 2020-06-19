Более 140 тысяч человек поддержали петицию о вручении «Золотого мяча»-2020. France Football отменил церемонию в июле

На портале Change.org была создана петиция по вручению «Золотого мяча»-2020.

В июле журнал France Football отменил церемонию вручения награды лучшему игроку мира в этом году из-за коронавируса.

Петицию с призывом к France Football пересмотреть решение и все-таки определить победителя «Золотого мяча» за сутки поддержали более 140 000 человек.

Фердинанд о «Золотом мяче»: «Если бы я был Левандовским, то создал бы петицию. Это жестоко»

Отмена «Золотого мяча» – полный провал. Изучили аргументы France Football – не помогло, все равно кажется провалом

«Золотой мяч»-2020 не вручат – а ведь взять должен был кто-то третий. Уже есть хэштег #JusticeForLewandowski