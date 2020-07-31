Зинченко о словах жены про тактику: «Она говорила как болельщик «Сити». Понимаем, что не стоило выкладывать это в соцсети»

Защитник высказался о словах своей жены Влады относительно тактики в матче с (1:3) в плей-офф Лиги чемпионов.

«Парни, должен сказать несколько вещей про интервью.

Во-первых, я не говорил ничего плохого или осуждающего касательно нашей тактики, пожалуйста, не путайте мои слова. Я объяснял, что мы как игроки понимаем эффект каждой тактики и то, как нам к ней адаптироваться.

Да, мы проиграли «Лиону», но это не значит, что тренер ошибся при попытке что-то предпринять. Если вы видели мои предыдущие интервью и то, как я говорю о нашем тренере, можете поверить. Он номер один.

Второе – насчет моей жены. Хоть она и журналист, но она также и болельщик. В этом сезоне она была на всех домашних и выездных матчах, потому что она большой болельщик «Сити».

После игры она выложила видео, в котором показала свои эмоции. Потому что она, как и все болельщики, хотела, чтобы мы выступили лучше. Теперь мы понимаем, что ей не стоило выкладывать его в соцсети, потому что она моя жена.

Но она не пыталась выдать свое мнение за мнение журналиста, она просто реагировала как разочарованный болельщик. Пишу сейчас со своей свадьбы – и вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом, занимаюсь этим, потому что не могу упустить это и оставить в таком виде.

Надеюсь на ваше понимание», – написал Зинченко.

Жена Зинченко назвала тактику Пепа на «Лион» зашкваром, а Александр ее поддержал – тоже казнил схему с тремя ЦЗ