Усик может провести бой с Поветкиным за звание претендента на пояс WBC (Ringpolska)

Украинский тяжеловес (17-0, 13 КО) может провести поединок с россиянином (36-2-1, 25 КО).

Как сообщает медиаресурс Ringpolska, помимо реванша с Уайтом (27-2, 18 КО), у Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC.

Украинец занимает 2-ю строчку рейтинга WBC, уступая только Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), который должен провести свой следующий бой с чемпионом организации Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Поветкин до боя с Уайтом занимал 9 место рейтинга.

Напомним, что Поветкин нокаутировал в ночь с 22 на 23 августа, став временным чемпионом и обязательным претендентом на пояс Фьюри.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что намерен провести реванш Поветкин – Уайт до конца этого года.

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