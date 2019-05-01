Радулов – 2-я звезда матча с «Колорадо»: победный гол, 2 очка, 3 хита и «+1»

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Форвард «Далласа» Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (5:2, 2-0) и был назван его второй звездой.  

В двух матчах серии в активе россиянина стало 5 (3+2) очка. Всего после возобновления сезона НХЛ – 8 (5+3) баллов в 10 матчах. 

В этой игре Радулов сначала выступил ассистентом при шайбе Джо Павелски, а потом забил третий гол «Старс», ставший победным в матче. 

Всего он провел на льду 12 минут 6 секунд (2:11 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 2 броска в створ и применил 3 силовых приема.  

 
 

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