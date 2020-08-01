Максименко, Сафонов и Чалов вызваны в молодежную сборную России

опубликовал список игроков, вызванных в молодежную сборную России, которую тренирует .

Вратари: («Краснодар»), («Спартак»), («Краснодар»).

Защитники: (ЦСКА), ( ), ( ), , (оба – ), ( ), ( ), («Уфа»).

Полузащитники: , , (все – ЦСКА), , (оба – «Спартак»), , (оба – ), («Арсенал» Тула), («Химки»), ( ).

Нападающие: ( ), ( ).

Молодежке предстоят отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь).