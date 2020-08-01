Максименко, Сафонов и Чалов вызваны в молодежную сборную России

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Химки Рубин сборная России U-21 РФС Динамо Москва Арсенал Тула Ротор Краснодар квалификация Евро U-21 Денис Адамов Александр Максименко Никита Калугин Михаил Галактионов Константин Кучаев Иван Игнатьев Матвей Сафонов Магомед-Шапи Сулейманов Данил Круговой Федор Чалов Николай Рассказов Александр Ломовицкий Даниил Уткин Артем Голубев Игорь Дивеев Роман Евгеньев Павел Маслов Иван Обляков Даниил Лесовой Данил Глебов Константин Марадишвили Данил Степанов Наиль Умяров Максим Глушенков Сочи Футбол

РФС опубликовал список игроков, вызванных в молодежную сборную России, которую тренирует Михаил Галактионов.

ВратариДенис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

ЗащитникиИгорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба – «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артем Голубев («Уфа»).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба – «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).

НападающиеИван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

Молодежке предстоят отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь).

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