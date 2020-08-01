Максименко, Сафонов и Чалов вызваны в молодежную сборную России

РФС опубликовал список игроков, вызванных в молодежную сборную России, которую тренирует Михаил Галактионов.
Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба – «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артем Голубев («Уфа»).
Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба – «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).
Молодежке предстоят отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь).