Глава «Уфы»: «Получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам говорить». У нас такие же права, как у Москвы»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Уфа Ростислав Мурзагулов Михаил Вилков Чемпионат.com Ашот Хачатурянц Футбол

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«Странно, что глава судейского комитета так реагирует на наши слова. Если бы я был на его месте, хотя бы посмотрел моменты и увидел, что в одинаковых ситуациях решения принимаются не в пользу «Уфы». Если посчитать, что где-то не дали желтую, где-то красную дали, а где-то – нет, в принципе, я бы понял, что это сказалось на результате матча. Конечно, я могу ошибаться.

Наши болельщики очень лояльные люди. Мальчишки, которые берут автографы у определенных команд, в этот раз их не брали, а кричали «позор».

Изучили бы сначала все вопросы. А получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так, что ли? Нет, мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы. Мы работаем для наших болельщиков», – сказал Мурзагулов.

Теперь «Уфа» грозится сняться с чемпионата – но это стыд. Повода нет вообще, руководство истерит на пустом месте

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