Усэйн Болт заразился коронавирусом. Стерлинг был на его вечеринке (The Sun)

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу заразился коронавирусом, сообщает The Sun.

В понедельник тест 34-летнего спортсмена на коронавирус дал положительный результат. Сейчас Болт находится на самоизоляции.

По информации The Sun, на прошлой неделе Болт отпраздновал свой день рождения вечеринкой, на которой присутствовали футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и, предположительно, Леон Бэйли из «Байера».

Болт, который также является 11-кратным чемпионом мира, завершил спортивную карьеру в 2017 году.