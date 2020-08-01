FARE: «Спартаку» нужен сильный сигнал, чтобы предотвратить расизм. Гильерме оскорбляют минимум в 5-й раз»

Организация FARE («Футбол против расизма в Европе» – прим. Sports.ru) сделала заявление относительно расистских выкриков со стороны болельщиков «Спартака» в адрес голкипера Гильерме.

В результате инцидента в матче 4-го тура было принято решение закрыть на один матч фанатскую трибуну красно-белых.

«Гильерме подвергается расистским оскорблениям каждый раз, когда играет против «Спартака», этот случай как минимум пятый на нашей памяти, и мы призываем РФС принять наиболее строгие меры. Предыдущие санкции, очевидно, не помогли предотвратить расистские оскорбления. Поэтому «Спартаку» нужен достаточно сильный сигнал, чтобы, наконец, остановить это. Также судьи должны останавливать матчи согласно трехступенчатому протоколу УЕФА и ФИФА.



Массовые оскорбления Гильерме невозможно не узнать в полупустом стадионе, они случаются каждый матч этих команд, но до сих пор матчи не были приостановлены. В пятый раз со стороны болельщиков – это уже не просто оскорбление Гильерме, но и всего РФС и дисциплинарного комитета», – отметила организация.