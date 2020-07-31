Куман получил полный контроль над трансферами «Барсы» (Diario Sport)

Новый главный тренер «Барселоны» получил полный контроль над трансферной политикой клуба.

Этой теме посвящена первая полоса сегодняшнего выпуска каталонского издания Diario Sport.

По данным источника, руководство «Барселоны» делегировало все решения по трансферам тренеру. Клуб не продаст тех футболистов, которых специалист считает ключевыми, а также расстанется с теми, кто не входит в его планы.

Как стало известно ранее, Куман сообщил нападающему «Барсы» Луису Суаресу, что не рассчитывает на него.

Фото: первая полоса Diario Sport