Куман сообщил Суаресу по телефону, что не рассчитывает на него. «Барса» разорвет контракт с форвардом

Нападающий «Барселоны» , вероятно, покинет клуб в это трансферное окно.

Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, новый главный тренер «Барсы» позвонил футболисту сегодня утром и уведомил, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Игрок не получал от клуба уведомления о дате начала тренировочных сборов.

В скором времени юристы «Барселоны» встретятся с представителями уругвайца, чтобы договориться о расторжении контракта, срок которого истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Суарес может вернуться в «Аякс», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Форвард играет за «Барселону» с 2014 года. В начале июля он забил 195-й мяч в составе «блауграны», что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в , забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач. Его полная статистика – здесь.