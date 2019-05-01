Иржи Секач: «Уровень жизни в России улучшается с каждым годом. В Москве вообще отлично»

Нападающий поделился впечатлениями от жизни в России.

– Вы уже четыре года играете в России, как вы оцените уровень жизни здесь?

– Я еще 10 лет назад проводил много времени в России, когда играл за «Лев Попрад» в . Тогда происходило много удивительных вещей, но сейчас уже особо не вспомню ничего.

В любом случае могу сказать, что уровень жизни в России улучшается с каждым годом. В Москве вообще отлично, в Казани тоже было хорошо. Я себя в России ощущаю комфортно. Бытовых проблем тоже нет, когда выучил русский, сразу легче стало.

– Есть ли разница в менталитете у русских и чехов?

– Главное – мы очень-очень похожи!

– Что вы больше всего любите и не любите в России?

– В Москве не люблю пробки. Это ужас! А люблю больше всего сырники, ха-ха! На самом деле, многое люблю здесь. Мне вообще нравится в России, с того момента как выучил язык, я здесь как будто у себя дома живу.

– Вы рассматриваете возможность остаться жить в России?

– Нет. Я очень люблю свою родину и семью, всегда хочу вернуться домой, – сказал Секач.