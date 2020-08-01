Геннадий Орлов: «Для меня Кокорин не является профессионалом на 100%»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде .

– Не сомневаетесь, что Кокорин встроится в игру «Спартака», когда поправится?

– Нет. Вот по Кокорину у меня сомнения есть.

– Вот как?

– Не знаю, как он себя поведет. Порой его решения какие-то... На него кто-то может повлиять. Для меня Кокорин не является профессионалом на 100 процентов.

Футболисты должны понять: нужно убрать все постороннее, что мешает профессии. Сомнительных друзей, пиво, виски, сигареты, гулянки эти. Подчини себя футболу!

– Кокорин вроде бы помудрел.

– Будем надеяться. Способный парень. Мне Александр в целом нравится. Безобидный. Но он из категории тех героев сказок, которых могут увести в сторону.

Когда играл за «Сочи» зачем-то сфотографировался в компании друзей. А ведь существовали ограничения по коронавирусу. Ты должен все время думать о профессии, – сказал Орлов.