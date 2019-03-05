Инна Гончаренко: «Прогресс не остановить, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни Медведевой»

Тренер Инна Гончаренко ответила на вопрос, стоит ли пропустить чемпионат России из тактических соображений.

«Я не думаю, что спортсмену надо пропускать чемпионат России, если все в порядке со здоровьем. Какой бы ситуация ни была.

Этот чемпионат может оказаться главным стартом сезона, учитывая неопределенность с чемпионатами Европы и мира.

Прогресс не остановить, опасаться конкуренток не стоит, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни той же .

Девчонки – абсолютные бойцы. Они никогда не прятались, а если выступят, то сделают это прекрасно. А соревнования уже всё расставят по своим местам», – сказала Гончаренко.

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой