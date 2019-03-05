Инна Гончаренко: «Прогресс не остановить, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни Медведевой»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Инна Гончаренко Алина Загитова Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко ответила на вопрос, стоит ли Алине Загитовой пропустить чемпионат России из тактических соображений.

«Я не думаю, что спортсмену надо пропускать чемпионат России, если все в порядке со здоровьем. Какой бы ситуация ни была.

Этот чемпионат может оказаться главным стартом сезона, учитывая неопределенность с чемпионатами Европы и мира.

Прогресс не остановить, опасаться конкуренток не стоит, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни той же Евгении Медведевой.

Девчонки – абсолютные бойцы. Они никогда не прятались, а если выступят, то сделают это прекрасно. А соревнования уже всё расставят по своим местам», – сказала Гончаренко.

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой

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