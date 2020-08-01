Фукс проходит медосмотр для ЦСКА

Бразильский защитник Бруно Фукс близок к переходу в ЦСКА.

Футболист сегодня проходит медосмотр перед завершением трансфера в московский клуб из «Интернасьонала».

Фотографии и видео с изображением игрока опубликовала клиника, в которой Фукс проходит медосмотр, но затем они были удалены.

Ранее Фукс посетил матч 4-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин» (1:2).

Сообщалось, что футболист согласовал 5-летний контракт с армейцами. Сумма сделки – около 9,5 млн евро.

Фото: скришноты из инстаграма Международного центра охраны здоровья