Исмаилов нокаутировал Емельяненко, Дюков защитил Прядкина, сезон РПЛ стартует 8 августа, Ловрен переходит в «Зенит», «ПСЖ» взял Кубок Франции и другие новости утра

1. Магомед Исмаилов избил Александра Емельяненко в главном поединке ACA 107 и одержал победу техническим нокаутом. Исмаилов доминировал весь бой (и отдельно поблагодарил юзеров Sports.ru), Емельяненко попал в больницу. Турнир вообще получился шикарным, результаты можно найти здесь.

2. Александр Дюков ответил на все острые вопросы, появившиеся к РПЛ и РФС летом. Заступился за Прядкина – взял на себя ответственность за игру «Сочи» с «Ростовом» и назвал недоразумением правки устава РПЛ. Работу Кашшаи, по мнению Дюкова, оценивать рано, РПЛ расширять нельзя, а российские стадионы – очаги безопасности, несмотря на несоблюдение социальной дистанции. Также он осудил трэшток «Зенита» и «Спартака», прокомментировал футболку Ещенко и баннер про Федуна.

3. «Зенит» за этот баннер оштрафовали на 500 тысяч рублей. Клуб принял меры и наказал виновных лиц. Опять прилетело Леониду Слуцкому, которого наказали штрафом в 200 тысяч. Со следующего сезона КДК сможет отменять ошибочные желтые карточки, которые приводят к дисквалификации. Клубам отныне будут давать 7 дней на уведомление РФС о выборе соревнований.

4. Новый сезон РПЛ стартует 8-9 августа, играть будут до 15-17 декабря. Трансферное окно будет открыто с 26 июля по 17 октября. ФНЛ представила полный календарь, в число 22 участников турнира включили «Аланию». «Урожай» сменил название на «Кубань», клуб будет играть в ПФЛ.

5. Трансферы. Деян Ловрен согласовал 3-летний контракт с «Зенитом». Сделка оценивается примерно в 12 миллионов евро. Глушаков уходит из «Ахмата», «Спартак» интересуется австралийцем из «Црвены Звезды», «Локо» общается с Кокориным, а ЦСКА претендует на молодого хавбека «Ривер Плейт» и, похоже, расстается с Набабкиным. Погребняк покинул «Урал», Круговой вернулся в «Зенит».

В «Барсе» готовится чистка – 12 футболистов выставлены на трансфер. При этом Фати каталонцы твердо намерены удержать. «Челси» договаривается с Хавертцом и ищет нового вратаря.

6. «ПСЖ» в 13-й раз выиграл Кубок Франции, одержав победу над «Сент-Этьеном» (1:0). Парижане повторили национальный рекорд по количеству золотых дублей. Испортила настроение травма Мбаппе, но сам Килиан немного успокоил.

7. «Формула-1» объявила о проведении гонок в Германии, Португалии и Имоле. Гран-при США, Мексики, Бразилии и Канады отменены.

8. Хендерсон – лучший игрок АПЛ по версии журналистов. Новый сезон пройдет с 12 сентября по 21 мая.

9. Москалев назначен на финал Олимп Кубка России «Зенит» – «Химки». Вилков – на ВАР.

10. В лыжном спорте будут использовать гендерно-нейтральный язык в документах: «дамы» стали «женщинами», «он», «его» – заменили.

11. Азмун, Чалов, Луценко, Влашич и Берг претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в июле. Семак, Николич, Гончаренко и Слуцкий – на звание лучшего тренера.

12. В FIFA 21 добавят кооперативный режим FUT Co-Op и карточку Эрика Кантона.

13. Россияне не попали в рейтинг топ-20 лучших защитников НХЛ.

14. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий пропал в Подмосковье. Он ушел в лес за грибами и заблудился.

Цитаты дня

Артем Дзюба: «Говорят, чемпионат слабый, все никакущие. «Спартаку» ничего не мешало становиться 9-кратными чемпионами»

Клопп о словах Лэмпарда: «Ливерпуль» не высокомерен. Фрэнк должен усвоить, что нельзя так говорить после игры»

Вячеслав Быков: «Путин – великий человек и спортсмен. Он приносит России большую пользу»

Сергей Хусаинов: «Если принимаешь решения по правилам, больше «Зенит» судить не будешь»

Дзюба о 17 голах в РПЛ: «Роналду или Месси у нас, может, 19-20 забьют за счет того, что они выше классом»

Матвиенко о бойкоте ОИ-1980: «Именно тогда определенные круги на Западе начали раскручивать маховик политизации большого спорта, доведенный сегодня до абсурда»

Хавбек «Аталанты» Гомес: «Роналду похож на красивую куклу. Он как Кен, бойфренд Барби»

Дзюба о судействе: «Жиго берет меня в замок, валит, падает и орет, а фол свистят в другую сторону. В играх со «Спартаком» масса спорных моментов»