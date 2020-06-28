Николич провел переговоры с Кокориным. Запасной вариант «Локо» – Нсаме из «Янг Бойз»

«Локомотив» ищет усиление на позицию нападающего.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, главный тренер «Локомотива» Марко Николич провел переговоры с нападающим . Отмечается, что стороны остались довольны услышанным.

Таким образом, Кокорин выбирает из предложений , , «Динамо», , . Возможно, что контракт форварду предложил и «Спартак».

Кокорин является приоритетом для Николича. Однако если «Локомотиву» не удастся его подписать, клуб попробует приобрести 27-летнего нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме.

Это лучший бомбардир чемпионата Швейцарии. Он забил 29 мячей и сделал 3 ассиста в 29 играх за клуб.

В апреле сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» сделали предложения по Нсаме. Затем агент игрока заявил, что Россия не является приоритетным вариантом продолжения карьеры для футболиста.