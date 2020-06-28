«Барселона» предложит Фати новый контракт с увеличением зарплаты и отступных

«Барселона» намерена заключить новое соглашение с полузащитником , сообщает Diario Sport.

Несмотря на то, что 17-летний игрок подписал новый контракт в декабре 2019 года, «блауграна» опасается интереса к футболисту со стороны других клубов, в частности, «Манчестер Юнайтед».

По новому контракту Фати перестанет числиться футболистом «Барселоны Б», а его зарплата и отступные вырастут.

Нынешнее соглашение Фати действует до 2022 года, отступные – 170 млн евро. По условиям нового договора, отступные могут составить 300 миллионов.

В завершившемся сезоне игрок провел 24 матча и забил 7 голов.