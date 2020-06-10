Дюков о трэштоке «Зенита» и «Спартака»: «Это за гранью дозволенного. Мое отношение – негативное»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о обмене высказываниями со стороны «Зенита» и «Спартака», сообщает шеф-редактор Sports.ru Владислав Воронин.

«Мое отношение – негативное. Пикировка – за гранью, она не красит футбольные клубы.

Понятно, что у каждого вида спорта есть свой неписаный этический кодекс, вы прекрасно знаете, что в европейском и мировом футболе такое поведение не принято и не приветствуется.

Есть теннис – там правила еще более жесткие, есть рукопашный бой, бои без правил – там трэшток неотъемлемая часть вида спорта и этого действа.

Но футбол – другой вид спорта, с другим этическим кодексом. В данном случае хотелось бы призвать клубы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить пикировку, которая вышла за границы дозволенного», – заявил Дюков.

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