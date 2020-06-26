Лэмпард больше не доверяет Кепе и хочет подписать в «Челси» нового вратаря

намерен подписать нового вратаря в это трансферное окно.

Покупка голкипера станет приоритетной целью «синих» после завершения трансфера хавбека «Байера» Кая Хавертца, сообщает ESPN.

Причина заключается в том, что главный тренер «Челси» больше не верит во вратаря Кепу Аррисабалагу. Сомнения специалиста вызывают неуверенность Кепы при игре во вратарской и в воздухе.

Поэтому Лэмпард заинтересован в трансфере нового голкипера. Предпочтение отдается опытному вратарю.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

В 33 матчах АПЛ Кепа пропустил 45 голов.