Лэмпард больше не доверяет Кепе и хочет подписать в «Челси» нового вратаря

«Челси» намерен подписать нового вратаря в это трансферное окно.
Покупка голкипера станет приоритетной целью «синих» после завершения трансфера хавбека «Байера» Кая Хавертца, сообщает ESPN.
Причина заключается в том, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард больше не верит во вратаря Кепу Аррисабалагу. Сомнения специалиста вызывают неуверенность Кепы при игре во вратарской и в воздухе.
Поэтому Лэмпард заинтересован в трансфере нового голкипера. Предпочтение отдается опытному вратарю.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.
В 33 матчах АПЛ Кепа пропустил 45 голов.