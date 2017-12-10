Матвиенко о бойкоте ОИ-1980: «Именно тогда определенные круги на Западе начали раскручивать маховик политизации большого спорта, доведенный сегодня до абсурда»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась воспоминаниями о подготовке к Олимпийским играм 1980 года в Москве.
«Да, тогда всему городу пришлось напряженно поработать, ведь многое было в новинку. Это сейчас мы привыкли, считаем естественным, что на территории нашей страны проходят крупнейшие спортивные соревнования.
А сорок лет назад проведение XXII летних Олимпийских игр в Москве стало для нас, советских людей, событием экстраординарным, грандиозным по своему значению.
Не все получилось так, как задумывалось и планировалось. Ввод Советским Союзом воинского контингента в Афганистан в конце 1979 года дал повод Западу выступить с инициативой бойкота Олимпийских игр в Москве, который поддержали многие западные страны и зависимые от них государства.
Бойкот в итоге оказался неполным, многие спортсмены из этих стран прибыли в Москву, но выступали не под национальными флагами.
Недавно президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах признал это ошибкой, лишившей мечты многих спортсменов. Думаю, что были грубо попраны Олимпийская хартия и ее главный принцип – «Спорт вне политики».
Пожалуй, именно тогда определенные круги на Западе начали раскручивать маховик политизации большого спорта, доведенный сегодня до абсурда. Аннулирование результатов, отлучение от Олимпийских игр, мировых чемпионатов стали чем-то вроде нынешних беззаконных санкций.
Но спорт – уникальное явление в жизни человечества. Он призван сплачивать, а не разъединять людей. Спорт не имеет и не должен иметь отношения к политической повестке. Поэтому мы настойчиво выступаем за восстановление и утверждение этого принципа в мировом спортивном движении», – отметила Матвиенко.
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