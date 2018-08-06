Олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий пропал в Подмосковье. Он ушел в лес за грибами и заблудился

Олимпийский чемпион Токио-1964 по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал без вести в Подмосковье.

22 июля днем Иваницкий пошел в лес за грибами и заблудился. В настоящее время спасатели и волонтеры ведут его поиски, сообщает «РЕН ТВ».

Территорию, где может находиться бывший спортсмен, обследовали с вертолета.

На поверхности реки Вейна был обнаружен таз со сложенными в него вещами. После этого к поисковой операции были привлечены водолазы, однако обследование дна реки не дало результатов.

82-летний Иваницкий также является четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе, чемпионом и призером чемпионатов СССР, заслуженным мастером спорта СССР.