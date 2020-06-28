Структура календаря сезона-2020/21: Суперкубок – 7 августа, 1-й тур РПЛ – 8-9 августа, пауза – после 17 декабря, 30-й тур – 16 мая

Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
Сезон стартует матчем за Олимп Суперкубок России. Игра состоится 7 августа на «ВЭБ Арене».
Первый тур запланирован на 8-9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.
Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря.
После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.
Сезон РПЛ-2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.
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