Структура календаря сезона-2020/21: Суперкубок – 7 августа, 1-й тур РПЛ – 8-9 августа, пауза – после 17 декабря, 30-й тур – 16 мая

Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.

Сезон стартует матчем за . Игра состоится 7 августа на «ВЭБ Арене».

Первый тур запланирован на 8-9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.

Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря.

После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.

Сезон РПЛ-2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.

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