ACA 107: Емельяненко – Исмаилов, Вагаев – Хирамагомедов и другие бои

24 июля в Сочи состоится ACA 107, главным событием которого станет бой и .

Основной кард:

Александр Емельяненко (28-7-1) – Магомед Исмаилов (15-2-1);

Абубакар Вагаев (17-3) – Гаджимурад Хирамагомедов (8-3);

Магомед Бибулатов (15-2) – Никита Чистяков (11-5-1);

Евгений Егембердиев (11-2) – Насрудин Насрудинов (8-0);

Нашхо Галаев (6-5) – Олег Борисов (21-5-1).

Прелимы:

Черси Дудаев (10-1) – Виталий Слипенко (11-3);

Андрей Гончаров (12-3) – Роман Огульчанский (9-2);

Ахмед Мусакаев (7-1) – Хусейн Шайхаев (8-0);

Арен Акопян (8-2) – Руслан Абильтаров (22-9-1);

Хасейн Шайхаев (3-0) – Аслан Шогов (6-0).

Официальная дуэль взглядов Емельяненко – Исмаилов

Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов. Онлайн-трансляция ACA 107 и главного боя года в России