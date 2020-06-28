Азмун, Чалов, Луценко, Влашич и Берг претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в июле

огласила список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока июля.

В него вошли Сердар Азмун ( , 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), Федор Чалов ( , 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Маркус Берг ( , 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Никола Влашич (ЦСКА, 3 гола + 1 ассист в 5 матчах), Евгений Луценко ( Тула, 3 гола в 5 матчах).

В этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

Напомним, что лучшим игроком июня был признан полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.