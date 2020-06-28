Дзюба о 17 голах в РПЛ: «Роналду или Месси у нас, может, 19-20 забьют за счет того, что они выше классом»

Форвард «Зенита» высказался относительно своих выступлений в прошедшем сезоне .

– С Азмуном на двоих вы забили 34 гола. У 6 команд РПЛ за 30 туров оказалось меньше голов. У нас разучились забивать?

– У нас очень специфичный чемпионат. Больше половины команд играют в пять защитников. Плюс два или три разрушителя в центре поля. Итого – восемь.

Хотя в Европе практически все играют в открытый футбол. Тот же Слава Караваев рассказывал: в Нидерландах первое место играет с последним, аутсайдер все равно прессингует, в атаку идет. У нас вы такого не увидите.

– Это проблема?

– У в этом сезоне было четыре матча, когда с нами играли в открытый футбол. Самые приятные встречи. Две с «Краснодаром» и две с «Уралом». Все! Остальные выходили против нас строго от обороны. Это ненормально.

Почему говорят – у «Зенита» с «Краснодаром» каждый раз пиршество голов? Потому что соперник играет так же открыто, но нам где-то чуть больше везет, что ли. Или у нас чуть больше мастерства. По большому счету, результат с «Краснодаром» всегда мог и может качнуться и туда, и сюда.

17 голов в нашем чемпионате – это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом.

– Почему так считаете?

– Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при «плюс 40». Его, кстати, еще и поливают не всегда.

Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч – по лапам сразу как дали бы ему.

Этого всерьез никто не воспринимает, но снова повторю – у нас очень специфический чемпионат, – рассказал Дзюба.