Дюков о критике Прядкина: «Этот ящик Пандоры открыл я. Решение о матче «Сочи» – «Ростов» – мое»

Президент РФС Александр Дюков высказался относительно работы главы РПЛ Сергея Прядкина, сообщает шеф-редактор Sports.ru Владислав Воронин.

«Вы знаете, что клубы – все, без исключения – поддержали его кандидатуру. Я вижу доверие со стороны клубов к руководителю лиги.

После возобновления чемпионата ряд событий вызвали ряд вопросов к Сергею Геннадьевичу. Я видел претензии со стороны «Ростова».

В данном случае я понимаю эмоциональную реакцию «Ростова», у которого были шансы получить путевку в Лигу чемпионов. Но если честно, я считаю эти претензии скорее эмоциональными, не вижу здесь какой-то вины Сергея Геннадьевича.

Если говорить о полемике относительно переносов матчей, наверное, этот ящик Пандоры открыл я. Возможно, это была ошибка. Чем я руководствовался, когда дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться? Мы боролись за возвращение футбола.

В конце апреля и начале мая это было не так очевидно, было много скептиков, возобновить чемпионат было непросто, была проделана огромная работа. Проделав эту огромную работу, мы ждали возобновления чемпионата – нам нужен был футбол на поле, а не запись очков. Когда произошла история «Ростова», мы даже не предусматривали какую-либо дату для переноса.

Эта дата – 19 июля – не могла быть использована, потому что это было бы несправедливо в отношении клубов, участвующих в полуфинале, потому что у них не было бы даты для переноса их матчей.

Но у меня было такое большое желание начать и чтобы судьба матчей решалась на поле, что я дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться. Они не договорились. Дальше была история с и – они договорились. Этим и была вызвана эмоциональная реакция.

Это было мое решение, и к этому Сергей Геннадьевич не имеет никакого отношения. В том, что футболисты «Ростова» заболели, вины лиги и Сергея Геннадьевича тоже нет. Если бы соблюдался регламент и они бы совершали правильные действия, того, что случилось (заболеваний массовых – Sports.ru), не было бы.

Почему я должен был прятаться за чужими спинами? Решение о матче – «Ростов» – мое. Прав ли я? Сейчас не уверен. Но не Сергей Геннадьевич Прядкин ко мне пришел с этим решением. Его позиция была другой: нельзя давать возможность переносить матчи.

Я посчитал, что столько сил было потрачено – и теперь взять и записать технарь как-то не по-спортивному, пусть сыграют, пусть попробуют. Это была моя инициатива», – заявил Дюков.

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