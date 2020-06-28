Клопп о словах Лэмпарда: «Ливерпуль» не высокомерен. Фрэнк должен усвоить, что нельзя так говорить после игры»

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на высказывания тренера .

Английский специалист заявил, что «Ливерпулю» не стоит становиться слишком высокомерными из-за чемпионства».

«Вы не можете обвинить меня и мою команду в чем-то подобном, потому что мы не высокомерны. Фрэнк был предельно настроен на соперничество, и я это очень уважаю. С моей точки зрения, в такой ситуации можно сказать, что пожелаешь. После окончания матча для меня все кончено.

Я много высказывался в прошлом, это были чистые эмоции. Лэмпард приехал сюда, чтобы выиграть или завоевать очко, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов, и я это очень уважаю. Но ему нужно запомнить, что с финальным свистком все должно завершаться, с чем он не справился.

Нехорошо высказываться после игры подобным образом, Фрэнк должен усвоить это. У него много времени, чтобы запомнить это, он молодой тренер. Однако ему нужно усвоить это. Во время игры горячие высказывания не являются проблемой, но вот после финального свистка? Нет.

Мы не высокомерны, скорее наоборот. Но в момент спора, подобному этому, хочется сказать что-то, что заденет другого человека. У меня нет проблем с этим, но после финального свистка нужно перелистнуть страницу. Он этого не сделал, что мне не понравилось», – заявил Клопп.

Лэмпард о «Ливерпуле»: «Не стоит быть слишком высокомерными из-за победы в АПЛ»