Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 млн фунтов (The Times)

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит», сообщает The Times.
По информации источника, клубы достигли договоренности о трансфере защитника за 10,9 миллионов фунтов (12 млн евро).
«Зенит» хотел приобрести Ловрена по сниженной цене, поскольку срок его контракта с «Ливерпулем» истекал в 2021 году.
Однако английский клуб активировал опцию продления соглашения до 2022 года. Это позволило «Ливерпулю» получить большую выгоду от сделки.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт по схеме «2+1».
В этом сезоне 31-летний хорват провел за «Ливерпуль» 10 матчей в АПЛ и сделал один ассист.