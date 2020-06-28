Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 млн фунтов (The Times)

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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит», сообщает The Times.

По информации источника, клубы достигли договоренности о трансфере защитника за 10,9 миллионов фунтов (12 млн евро).

«Зенит» хотел приобрести Ловрена по сниженной цене, поскольку срок его контракта с «Ливерпулем» истекал в 2021 году.

Однако английский клуб активировал опцию продления соглашения до 2022 года. Это позволило «Ливерпулю» получить большую выгоду от сделки.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт по схеме «2+1». 

В этом сезоне 31-летний хорват провел за «Ливерпуль» 10 матчей в АПЛ и сделал один ассист.

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