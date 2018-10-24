Магомед Исмаилов: «Sports.ru, спасибо, что топили за меня»

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Средневес АСА Магомед Исмаилов поблагодарил аудиторию Sports.ru за поддержку во время боя против тяжеловеса ММА Александра Емельяненко.

«Sports.ru... Вау, передаю свои положительные эмоции вам. Спасибо, что топили за меня.

Спасибо, что радуетесь за меня. Спасибо, что переживаете. Я с вами. Рад был вас порадовать», – сказал Исмаилов.

Магомед Исмаилов: «Александр Емельяненко – особенный боец, поэтому победа также особенная»

Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде на ACA 107 

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