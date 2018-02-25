FIS будет использовать гендерно-нейтральный язык в документах: «дамы» стали «женщинами», «он», «его» – заменили

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила использовать гендерно-нейтральный язык во всех документах и публикациях.

В июне 2019 года на заседании Совета FIS в Дубровнике было одобрено совместное предложение рабочей группы по гендерному равенству, подкомитетов по женским лыжным гонкам и горным лыжам и комиссии спортсменов изменить в официальной терминологии FIS «Дамы» (Ladies) на «Женщины» (Women).

«IT-отдел FIS изменил все определения «Ladies» или «L» на «Women» или «W» в базе данных FIS, в календарях и на страницах атлетов.

А отдел коммуникаций FIS взял на себя гигантскую задачу проработать все документы по всем дисциплинам и отделам в поисках отрывков, которые должны быть изменены в соответствии с новыми стандартами.

Кроме того, также каждая страница сайта была просканирована на предмет гендерного языка и термина «дамы».

В общей сложности более 550 документов FIS были проверены, адаптированы и изменены в дополнение к 22 подразделам веб-сайта, каждый из которых также содержит несколько документов.

Помимо термина «дамы», слова, относящиеся только к мужскому полу, как «он», «его», «председатель» (Chairman), были идентифицированы и заменены обобщенными решениями», – говорится в сообщении FIS.

«Язык формирует реальность и восприятие людей на бессознательном уровне, поэтому язык в наших публикациях и правилах должен отражать, что FIS и наш спорт выступают за полноценное участие и активность для всех гендеров.

Ясно, что женщины и мужчины могут быть как техническими делегатами, так и судьями, официальными лицами, атлетами, персоналом команд, а также занимать любые другие роли. Это должно быть отражено в наших текстах.

Это подчеркивает тот факт, что организация и деятельность FIS являются открытыми и гостеприимными для всех людей, независимо от того, как они себя идентифицируют», – заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.