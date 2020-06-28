Артем Дзюба: «Говорят, чемпионат слабый, все никакущие. «Спартаку» ничего не мешало становиться 9-кратными чемпионами»

Форвард поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Кто-то говорит, мол, чемпионат не тот. В разгар карантина все кричали: «Давайте возобновим сезон, мы «Зенит» догоним».

Когда не догнали, пошло: «Ой, все ясно, чемпионат слабый, все никакущие». То есть до этого все были в порядке, а как проиграли, стали «никакущими»?

В свое время ничего не мешало становиться девятикратными — они делали свою работу. Хотя скажу, что у нас ни одной легкой игры в этом сезоне не было. Все время приходилось что-то переламывать. И вообще, кто сейчас может кого-то легко «вынести»? Тем слаще, что мы двукратные подряд. Теперь хочется взять Кубок, а потом стать трехкратными», – заявил Дзюба.