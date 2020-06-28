«Урал» объявил об уходе Погребняка

Нападающий Павел Погребняк покидает «Урал».

Срок действия контракта между 36-летним россиянином и «Уралом» истек. Выступая за клуб, Погребняк провел 33 матча в РПЛ и Олимп Кубке России, забив 8 мячей.

«Уважаемые болельщики «Урала»! Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за вашу поддержку!

Я получал удовольствие от игры за «Урал» и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах.

Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме!

Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город!» – сказал Погребняк.

В этом сезоне Погребняк провел за 16 матчей в и забил три мяча. Его полная статистика – здесь.