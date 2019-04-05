Вячеслав Быков: «Путин – великий человек и спортсмен. Он приносит России большую пользу»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о том, когда последний раз общался с президентом страны Владимиром Путиным.

«По телефону говорили один раз. Это было, когда Владимир Владимирович через меня поздравил всю команду в 2008 году с золотом Квебека. Это был звонок прямо на лед, где мы делали фото чемпионов.

А вживую – после первенств мира, когда мы обсуждали уровень и выступление сборной России.

Путин – великий человек и спортсмен, который приносит большую пользу нашей Родине. Он очень много помогает спорту и, в частности, хоккею», – сказал Быков.

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