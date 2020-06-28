Дюков о Кашшаи: «Ему надо дать время. Нужна открытость. У нас очень низкий уровень понимания правил игры»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о работе главы департамента судейства , сообщает шеф-редактор Sports.ru Владислав Воронин.

«Он работает всего полгода, они были очень непростыми. Январь, февраль – перерыв, потом чемпионат возобновился, но пришел ковид, со всеми вытекающими отсюда последствиями и сложностями. По этому полугодию сложно делать выводы – нужно дать ему и его команде время.

Я пытаюсь смотреть максимальное количество футбольных матчей. За время возобновления чемпионата было 9 обращений в нашу комиссию: 20 эпизодов. В 16 эпизодах комиссия поддержала судейские решения, в 3 – не поддержала судейские решения, 1 раз не согласилась.

У меня есть одна претензия: мы были недостаточно открыты в объяснении и проведении ликбеза. Мы все – вместе с болельщиками и экспертами – должны говорить на одном языке.

Я с первых дней работы Виктора призывал к большей открытости, к регулярному общению со СМИ, к проведению брифингов, организации специальных телевизионных программ, поскольку у нас очень низкий уровень грамотности, понимания правил игры.

Мало людей, кто правила читал, кто выучил простые принципы работы ВАР. Постоянно звучат одни и те же вопросы, почему здесь ВАР вмешался, а здесь – не вмешался.

Объективно, надо запастись терпением, объяснять это, инвестировать в это. Судейский комитет и департамент судейства согласились, что эта работа нужна. Надеюсь, что с началом нового сезона эта работа будет проводиться», – сообщил Дюков.

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