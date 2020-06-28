Дзюба о судействе: «Жиго берет меня в замок, валит, падает и орет, а фол свистят в другую сторону. В играх со «Спартаком» масса спорных моментов»

Нападающий поделился мнением о судействе в России и претензиях «Спартака».

«Про пенальти. В Испании Диего Симеоне насчет «Реала» объяснил: у него много 11-метровых, потому что команда много атакует.

То же самое и с «Зенитом», хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь. Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со . Насчитать их могу сколько хочешь.

Берет меня двумя руками в замок Жиго, валит на себя, падает и орет. Я сделать ничего не успеваю. И даже подумать, как мне из этого выбраться – пролезать под ним, что ли? А фол свистят в другую сторону.

Но этот эпизод мы даже не рассматриваем – других масса. Хотя, в принципе, когда ты выигрываешь, это тоже кажется нормальным», – рассказал Дзюба.

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