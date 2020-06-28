Семак, Николич, Гончаренко и Слуцкий претендуют на звание лучшего тренера июля в РПЛ

РПЛ огласила список тренеров, которые претендуют на звание лучшего тренера чемпионата в июле.
В него вошли Сергей Семак («Зенит», 13 очков в 5 матчах), Марко Николич («Локомотив», 9 очков в 5 матчах), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 10 очков в 5 матчах), Леонид Слуцкий («Рубин», 8 очков в 5 матчах) и Сергей Подпалый («Арсенал» Тула, 10 очков в 5 матчах).
В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
Напомним, лучшим тренером июня в РПЛ был признан Сергей Семак.