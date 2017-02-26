«Формула-1» объявила о проведении гонок в Германии, Португалии и Имоле. Гран-при США, Мексики, Бразилии и Канады отменены

Владельцы «Формулы-1» выпустили официальное заявление, в котором подтвердили отмены гонок в США, Бразилии, Мексике, а также Канаде. Все эти этапы точно не состоятся в сезоне-2020.

Также в «Ф-1» подтвердили три новые гонки, которые заменят отмененные этапы.

Как уже сообщалось ранее, в сезоне-2020 появятся этапы на , а также в Имоле и Португалии.

Немецкий этап (Гран-при Айфеля) пройдет с 9 по 11 октября, а Гран-при Португалии – с 23 по 25 октября. Что касается этапа в Имоле, то пока остается не ясным конкретный формат гоночного уик-энда. Согласно официальному расписанию уик-энд на автодроме имени Энцо и Дино Феррари будет длиться два дня вместо трех – и пройдет с 31 октября по 1 ноября.

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