Видеотрансляция матча ЦСКА – «Рубин». И текстовый онлайн есть

В 28-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Рубин».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, а обсудить ее события в текстовом онлайне.

Чемпионат России

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ