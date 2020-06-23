Видеотрансляция матча ЦСКА – «Рубин». И текстовый онлайн есть

В 28-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Рубин».
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, а обсудить ее события в текстовом онлайне.
Чемпионат России
28-й тур
- Дата проведения
- 12 июля, 18.30, «ВЭБ Арена»
-
ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Сигурдссон, Марадишвили, Влашич, Обляков, Карпов, Чалов.
-
Рубин –
Дюпин, Старфельт, Уремович, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Макаров, Евтич, Абильгор, Коновалов, Игнатьев.
- Предупреждения:
- Сигурдссон (19), Евтич (21), Марадишвили (24).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.