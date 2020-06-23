Видеотрансляция матча ЦСКА – «Рубин». И текстовый онлайн есть

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В 28-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Рубин»

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, а обсудить ее события в текстовом онлайне.

Чемпионат России

28-й тур

ЦСКА – Рубин 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 июля, 18.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Сигурдссон, Марадишвили, Влашич, Обляков, Карпов, Чалов.
РубинДюпин, Старфельт, Уремович, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Макаров, Евтич, Абильгор, Коновалов, Игнатьев.
Предупреждения:
Сигурдссон (19), Евтич (21), Марадишвили (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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