Олег Тактаров о Яне: «Если кто-то скажет, что он китаец, давайте тогда присоединим Китай к России»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал победу нового чемпиона в легчайшем весе в поединке против Жозе Альдо на UFC 251.

«Каждый в себе может найти частичку Петра Яна. Четыре нации только основных в нем заложено. Такой настоящий россиянин: помесь всего-всего.

Если кто-то скажет, что он китаец, давайте тогда присоединим Китай к России, чтобы не вякали ничего. Шучу.

Сможет ли он сравниться в будущем по популярности с Хабибом? Тут такая штука: у меня был мой Танк, а у Хабиба был его Конор. Если у Петра будет какой-то такой пассажир…

Мне кажется, что бой с Сехудо, а он вернется – это сто процентов: в его категории новый чемпион. Сейчас если Петр начнет готовиться с вольниками, с классикой, а еще даже лучше с Олимпийскими чемпионами, для эмоционального фона, то будет очень хорошо.

Через год Петр станет еще сильнее, а Генри – еще слабее. Мне кажется, что тогда Петр может быть на хорошем уровне популярности», – заявил Тактаров.

Сехудо – Яну: «Абсолютный отстой. Уродливая картоха»

Петр Ян: «Россия, мы сделали это!»