Карпин о РПЛ: «Ненормальный чемпионат. Процитирую Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости»

Главный тренер выступил с критикой чемпионата России после матча с (0:0).

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

Процитирую Павла (Анатолия – прим. Sports.ru) Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости.

Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли.

Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», – заявил Карпин в эфире YouTube-канала РПЛ.

Вскоре после возобновления РПЛ в «Ростове» случилась вспышка коронавируса. Из-за этого некоторые футболисты пропустили несколько матчей, а в игре с «Сочи» (1:10) дончанам пришлось выставить состав 2001-2003 года рождения.

Карпин назвал РПЛ первенством водокачки – а откуда взялось это выражение? Возможно, из «Бриллиантовой руки»