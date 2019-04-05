«За это должен ответить каждый, кто отправил парня на кросс в +35 жары». Крутиков о гибели Крутия

Экс-игрок «Зауралья» и Евгений Крутиков высказался по поводу смерти форварда «Южного Урала» Павла Крутия.

«Я никогда не боялся высказывать свое мнение, поэтому скажу тут. Как правило, твое сердце стучит, и ты играешь в хоккей, пока кому-то нужен, ради достижения целей команд, ради какого-то блага. Все тебя любят, восхваляют, пока только ты работаешь на команду и приносишь им результат.

Ни одному человеку в руководстве не важно, что происходит у тебя у душе, в семье, в себе, каждому главное побеждать. Для чего мы играем в эту игру? Для себя? Вряд ли.

Большинство ребят играют, чтобы прокормить свою семью, и я думаю, что не каждый в восторге от этой профессии. Лично у меня было 5 операций, но я стараюсь продолжать, чтобы не подвести себя (того парня, который в 4 года пришел в эту игру ) и своих родителей.

Но мы все не вечны, поэтому большая просьба для всего руководства хоккея: возьмитесь за голову, чтобы потом не было поздно. Мы все одна команда.

Неважно, в какой команде ты играешь. Ушел из жизни наш друг. Его сердце остановилось на кроссе. Давайте больше не допустим этого и будем относиться друг к другу как к родным.

Я считаю, что за это должен ответить каждый, кто отправил парня на кросс в +35 жары. У меня все», – написал Крутиков в инстаграме.

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