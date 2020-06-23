Судья Лапочкин может быть причастен к делу об игре на спортивном тотализаторе (Metaratings.ru)

Российского арбитра Сергея Лапочкина подозревают в игре на ставках на спорт, сообщает Metaratings.ru.

Разбирательства начались в Латвии, где местная полиция задержала бывшего судью Павла Стипиди, которого подозревают в махинациях на тотализаторе.

Речь идет о ставках на количество желтых карточек в международных матчах. Стипиди на данный момент на свободе, три дня назад он побывал в России.

В УЕФА, который ведет дело вместе с латвийской полицией, подозревают, что Стипиди действовал не один, в сговоре с ним, возможно, был . На понедельник в комитете по этике УЕФА назначены разбирательства по этому делу.

Если связь между Стипиди и Лапочкиным в деле о ставках докажут, его передадут в дисциплинарный комитет УЕФА. В итоге это может грозить для арбитра пожизненным отстранением от футбола.

Metaratings.ru со ссылкой на источник в РФС сообщает, что организация проведет проверку в отношении возможной причастности Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.

В РФС в курсе ситуации и ждут официальной позиции коллег из международных федераций. По результатам проверки УЕФА, сделает заявление и начнет собственное разбирательство.

Сергей Лапочкин до сих пор значится судьей ВАР на матч 28-го тур РПЛ «Краснодар» – «Урал». Кроме того, он работал главным арбитром на матче 27-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (1:1).

Во время этой игры он назначил пенальти в ворота красно-белых, а также показал красную карточку главному тренеру Доменико Тедеско.

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